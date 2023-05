Antonio Marras fa sfilare in passerella 19 donne con diagnosi oncologica | “Ogni abito racconta una storia | racconta un pezzo di vita e una rinascita”

(Di domenica 7 maggio 2023) Non le solite modelle, non i soliti abiti. È un inno alla forza femminile ma sopratutto allala sfilata cheha allestito venerdì a Palazzo Giureconsulti, al tramonto, con il Duomo di Milano sullo sfondo: inc’erano infatti 31dai 20 ai 70 anni e più, 31 delle quali conguerriere, che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza della malattia senza arrendersi. E indosso sfoggiavano le creazioni che il designer sardo ha realizzato a partire da un capo altamente simbolico del loro guardaroba. Uno un accessorio intriso di ricordi legati a momenti particolari della loropersonale, che nelle sapienti mani dello stilista è diventato tutt’altro senza ...

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Questo evento ha una genesi molto interessante. Mi sono fatto inviare dei capi come camicie, giacche e gonne che avessero un significato per le donne che hanno partecipat ...