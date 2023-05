Antonino Cannavacciuolo presenta il nuovo menù da 525 euro

approfondimento Cucine da incubo,in missione in Sicilia LA "CUCINA DA INCUBO" DELL'EPISODIO 6: MELLOW YELLOW, BOGLIASCO (GENOVA) Sul mare, a pochi passi dalla costa di ...Questa sera , 7 maggio, Sky Uno , alle 21:15, presenterà in esclusiva una nuova puntata di Cucine da incubo con. Il programma è disponibile in streaming solo su NOW. Il rinomato chef si trasferisce in Liguria per offrire la sua esperienza e la sua abilità di imprenditore al Mellow ...Nella quinta puntata,è a Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena , al ristorante "Gimmy Giò" . Dopo aver provato in prima persona il menù, lo Chef osserva lo staff al lavoro e, in base ai problemi ...

Antonino Cannavacciuolo, addio alla cucina: la nuova esperienza dello chef lontano dalle telecamere Butta La Pasta

Stasera 7 maggio in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo si trasferisce in Liguria ...Antonino Cannavacciolo per la sesta puntata di Cucine da incubo, (domenica 7 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW) si recherà nel ristorante Mellow Yellow, locale di Bogliasco, ...