Ansia Leao per il Milan in vista del derby con l' Inter | ecco le condizioni del portoghese

Arrivano le prime novità sulle condizioni fisiche di Rafael. L'attaccante portoghese del Milan è uscito dal campo ieri pomeriggio durante il match con la Lazio dopo appena 11 minuti.si è sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato una piccola elongazione all'adduttore . Le sue condizioni verranno monitorate ora dopo ora.'Torneremo a surfare presto'. Scriveva così, su Instagram, nella mattinata di domenica. Era il suo messaggio ai tifosi rossoneri, inper le sue condizioni dopo l'uscita in appena undici minuti da Milan - Lazio. Quello scatto per far ...Siamo tutti preoccupati e inper, il top player del Milan. Rafa ha realizzato in campionato 12 gol e 8 assist, partecipando al 36% delle reti della sua squadra: quindi più un gol su 3 ...

Milano, 7 mag. – (Adnkronos) – “Torneremo a surfare presto”. Lo scrive Leao, che consegna a una Instagram stories il suo messaggio per i tifosi rossoneri, in ansia per le sue condizioni dopo l’uscita ...Tomaselli, poi, aggiunge: "Il derby non parte 50 e 50, soprattutto se non ci sarà Leao, lui non è sostituibile" ...