Anime Breakfast | Neon Genesis Evangelion | un nuovo viaggio

(Di domenica 7 maggio 2023) Iniziamo la nostra nuova rubrica,, con una serie cult, amata e venerata ovunque, non solo nella terra del Sol Levante: parliamo un po’ diè la mia vita impressa su pellicola. Sono ancora vivo, quindi la storia non è ancora conclusa. Hideaki Anno Per aprire questa nostra nuova rubrica,, non potevamo assolutamente esimerci dall’iniziare da una specifica serie animata. Senza fare troppo i misteriosi, considerando che ne avete già letto il titolo qua sopra, stiamo parlando di. Sebbene sia una scelta coraggiosa, potrebbe comunque risultare ai vostri occhi anche piuttosto sconsiderata. Sappiamo bene quale sia la ...

Anime Breakfast: la nuova rubrica della sezione cinema! | Lista Puntate tuttoteK

Benvenuti in questa nuova rubrica, con cadenza settimanale della sezione cinema di tuttotek.it chiamata Anime Breakfast.