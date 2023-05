Angelina Mango | Ecco Chi E’ Il Fidanzato Famoso!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 7 maggio 2023), figlia del cantante, sta facendo parlare di sé nella scuola di Amici 22 per la sua bravura e l’amicizia con Wax. Tuttavia, in realtà, è fidanzata da tempo con il chitarrista Antonio Cirigliano., vita privata: il suoè il chitarrista Antonio Cirigliano. Nonostante le critiche ricevute per essere entrata ad Amici solo perché figlia di un famoso cantante,ha dimostrato tutto il suo talento e si posiziona tra le concorrenti più accreditate per la vittoria finale. Recentemente, sono circolati dei gossip riguardanti una possibile relazione trae Wax, ma Maria De Filippi ha smentito queste illazioni durante l’ultima puntata del programma, precisando che i due ragazzi sono ...