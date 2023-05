Analisi Onchain | 6 metriche per analizzare i wallet “risvegliati” 6 maggio 2023

Leggi su blockworld

(Di domenica 7 maggio 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi vedremo 6 grafici che sono specificatamente rivolti all’della profittabilità dei partecipanti al mercato in cerca di eventuali segnali di pericolo dopo i movimenti derivanti daidella settimana scorsa; inoltre faremo alcune considerazioni riguardanti la price action nel lungo periodo e dove ci troviamo attualmente nel macro ciclo e perché, studiando i dati derivanti da un altro paio di grafici. Oggi parleremo quindi di: 2 Realized Profit Distribution (Age and address specific) 2 Realized Loss Distribution (Age and address specific) Long Term Holder Realized Loss (% of LTH MCap) Whale SOPR Ma non perdiamo altro tempo e entriamo subito nel merito dell’...