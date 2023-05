Amnistia sul Covid? Zaia vuole la pacificazione sociale post-pandemia

(Di domenica 7 maggio 2023) «È finito il. Non il». Luca, presidente della Regione Veneto, parla al Corriere della Sera poche ore dopo che l'Oms ha dichiarato conclusa la(«in buon ritardo»), ed è convinto che «dobbiamo ancora ritrovare la».spiega che «i toni aggressivi non accennano ad abbassarsi». «Si continua a far credere - prosegue - che i morti siano morti per l'incapacità di qualcuno, magari dei decisori politici e che c'era chi aveva capito tutto, ma non è stato ascoltato. Mi viene in mente quel video su internet: il centro di Tokyo, Sidney, New York e altre Capitali. Tutte le città del mondo deserte. E 20 milioni di morti. Mi colpisce che di questo non si voglia prendere atto. Mi colpisce questa rimozione». Poi ...

... mio confratello del Pime - auspicano che da parte governativa venga attuata un'. Delle ... hanno rilasciato un lungo intervento - in lingua cantonese con sottotitoli in inglese -canale ...... tra l'altro, ricordato a Palermo, venerdì 5 maggio, nell'ambito del Convegno in memoriatema " ... per poi ottenere l'; la volontà di " usurpazione dei poteri di polizia devoluti allo Stato ...E furono le migliaia di giovani che vi aderirono che la combatteronocampo, per una scelta che ... quando lo furono, poterono spesso godere dell'di Palmiro Togliatti, che fu pensata come ...

Covid, la guerra è finita: ora serve un’amnistia Nicola Porro

La giunta birmana ha annunciato oggi l'amnistia per 2.153 prigionieri condannati per dissenso contro i militari al potere, in occasione di una festa buddista. L'esercito ha rilasciato '2.153 carcerati ...Nel D.L. n. 34/2023 si è ritenuto necessario ed urgente prevedere una causa speciale di non punibilità per i reati tributari, quali ...