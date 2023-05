Amici 22 semifinale | tutti i verdetti | finalisti ed eliminati

(Di domenica 7 maggio 2023) Giochi fatti ad22: Maria De Filippi ha eletto i quattroche si giocheranno il trionfo finale Ladi22 ha rivelatoal termine di una puntata ricca di emozioni e sorprese. Maria De Filippi ha svelato ai telespettatori i quattroche domenica 14 maggio si contenderanno la vittoria finale nel talent di Canale Cinque: Angelina, Wax, Mattia e Isobel. Due cantanti e due ballerini che si daranno battaglia nell’ultimo atto previsto per la prossima settimana.a un passo dalla finale Maddalena e Aaron. In particolar modo l’esclusione della ballerina ha lasciato perplessi moltissimi dei fedeli telespettatori della trasmissione, ma anche l’eliminazione del talentuoso e giovanissimo cantante ha ...

