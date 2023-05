Amici 22 | l’opinione di Chia sulla semifinale

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 maggio 2023) Quando – dopo una settimana trascorsa appresso ad un (inaspettato) Covid gate, passando da “laslitterà!” a “no, la faranno in diretta come la finale!” per poi decidere che “la registreranno dieci minuti prima di mandarla in onda” – si è saputo che la finalissima di22 sarebbe stata a 4 io le bestemmie le avevo già messe in conto. Lì, pronte per essere sfoderate puntuali alla mezza. Perché come sarebbe andata a finire era più prevedibile degli ormoni impazziti di Cristiano Malgioglio di fronte alle coreografie dei CuccaLo. Poco importa che quella di Aaron Cenere fosse una delle più belle voci passate da questo programma, così graffiata, incredibilmente intensa, assolutamente devastante. Non fa nulla che lui sia uno dei pochi in grado di cantare in un talent una cover di Freddie Mercury senza farlo rivoltare nella tomba. Sticaz*i che ...