“Amici 22” | la dedica di Wax ad Angelina in semifinale | pubblico commosso

(Di domenica 7 maggio 2023) News tv. Nonostante alcuni imprevisti legati ad un piccolo focolaio di Covid scoppiato nella casatte, ieri sera 7 Maggio 2023 è andata in onda su Canale 5 la semifinale di Amici 22 di Maria De Filippi. A fine puntata sono rimasti solo quattro allievi in casetta: Angelina Mango, Isobel, Mattia e Wax. I finalisti domenica prossima si sfideranno per portarsi a casa la vittoria. Nel corse della serata di ieri c'è stato anche un momento molto emozionante tra Wax ed Angelina Mango: scopriamo insieme che cos'è successo nel dettaglio.

L' amicizia tra Wax e Angelina Mango Al termine dell'esibizione di Wax, i giudici hanno commentato la performance. E Angelina Imbarazzata, oltre che un po' emozionata, ha reagito alla dedica.

Amici 22 Wax e la dedica ad Angelina: cosa è successo per la Semifinale | Video Witty Tv SuperGuidaTV

Durante la semifinale di Amici 2023, il programma condotto da Maria De Filippi, Wax ha dedicato una canzone ad Angelina Mango. Il cantante durante l'esibizione ha scelto di dedicare la canzone alla collega. Semifinale, tutti i nodi vengono al pettine: i Professori paiono figuranti di Forum, la giuria esonda in sgradevole tempesta ormonale. L'atmosfera da gran mercato del pesce cerca di nascondere l'ovvio