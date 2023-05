Amici 22 | i finalisti sono Angelina | Isobel | Mattia e Wax

... la dedica di Wax ad Angelina sulle note di 'En e Xanax' Leggi Anche Ad '22' lite furiosa tra Wax e Maddalena... per il telecomando Per '22' un degno finale dopo otto mesi di emozioni. La ...Nel corso della prima serata di ieri, 6 maggio, è andata in scena la semifinale di22 , durante la quale oltre a conoscere i quattroufficiali abbiamo assistito anche a due eliminazioni. Gli eliminati della penultima puntata dell'edizione sono stati la ballerina ...@blogtivvu_com Semifinale di22, penultima puntata del 6 maggio: ecco chi è stato eliminato ed i💥 Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto! &...

Nella serata di sabato 6 maggio, la Semifinale di Amici è stata vista da 4.083.000 spettatori pari al 27% di share, mentre la replica di DallArenaLucio, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, ha ...Angelina Mango, 21enne originaria di Lagonegro, è una finalista del Serale di Amici. La puntata è andata in onda ieri in prima serata su canale 5 e la talentuosa cantautrice, visibilmente commossa, ha ...