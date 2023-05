Amici 22 | censurata una forte scena dopo l’eliminazione di Maddalena Svevi | ecco cosa ha fatto Maria De Filippi

(Di domenica 7 maggio 2023) Non tutto quello che è accaduto nella registrazione della semifinale di22 è stato trasmesso su Canale 5. La puntata del 6 maggio 2023 ha visto la partecipazione di 6 concorrenti, tra cantanti e ballerini, che si sono sfidati per accedere alla finale del talent show. Quattro di loro sono riusciti a guadagnarsi la maglia d’oro, mentre gli altri due sono stati eliminati, tra cui, la giovane ballerina allieva di Emanuel Lo. La sua eliminazione, avvenutauna sfida contro i compagni Wax e Aaron, ha lasciato la giovanemolto commossa, ma anche delusa e triste per la mancanza di sostegno del pubblico presente in studio. Inoltre unamoltonon è stata mandata in onda,disi ...

... per questo (e per il linguaggio, pieno di " fuck ") la canzone è stata. Il riff di ... sono il punteruolo nel ghiaccio, non urlare o far suonare l'allarme, saremofino alla morte. In ...Nel corso dell'ultima puntata didi Maria De Filippi ci sarebbero state nuove censure. La sesta puntata del programma, in cui è ... si credeva che sarebbe stataanche la discussione tra ...Litead, Maria De Filippi contro Raimondo Todaro. La puntata didi Maria De Filippi andata in onda l'8 aprile, alla vigilia di Pasqua, ha mostrato uno scenario molto diverso ...

Amici, nuova censura durante l'ultimo serale: «Sono state tagliate tre esibizioni» leggo.it

"Scene tagliate ad Amici 22": censurate le lacrime di un eliminato La testimonianza su Twitter crea scompiglio.Una talpa presente alla registrazione di Amici ha svelato dettagli inediti sull'eliminazione di Maddalena: cosa è successo ...