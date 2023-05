Amici 22 | Alessio Cavaliere e Gianmarco Petrelli rivelano retroscena inediti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 maggio 2023) La finale di22 si avvicina e Super Guida Tv ha intervistato due dei protagonisti di questa edizione del programma di Canale 5:. Oltre alla passione per la danza, i due ragazzi condividono il fatto di aver cercato di partecipare al talent show di Maria De Filippi in diverse occasioni., un ballerino specializzato in hip-hop, ha rivelato di aver tentato di accedere al programma già nelle edizioni precedenti, riuscendovi solo quest’anno, entrando a far parte del team di Alessandra Celentano. Lo stesso destino è toccato ad, che aveva tentato di entrare nella scuola di Maria De Filippi nel 2021, riuscendoci solo a gennaio 2023 grazie all’intervento di Raimondo ...