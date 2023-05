Ambrosini | «Inter arriva meglio Milan più forte da un punto di vista»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Il Derby di Champions League crea grande attesa, Massimoha parlato delle due squadre e del momento in campionato su Dazn. MOMENTO – Massimoapre così al Derby di Champions League: «Dalditecnico e della forma fisica l’. La presenza e la non assenza dei giocatori importanti, i nerazzurri hanno 16-17 potenziali calciatori e hanno qualcosa in più. Ilperò mentalmente viene dalla stagione scorsa in cui ha dovuto giocare 6 o 7 partite con tanto stress mentale e le ha superate. Ha preso forza come squadra, ha superato poi i quarti col Napoli con una tensione elevatissima. Ilcon certezze di gestione della pressione diverse. Siamo cinquanta e cinquanta. ...