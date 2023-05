Altro che Berlusconi | i veri bolliti sono Schlein e Landini

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 maggio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:47 Incoronazione Carlo, il Corriere dedica pagine su pagine all’evento di ieri con Beppe Severgnini che arriva a scrivere: “Carlo era pensoso”. Ma pensoso de che?! 02:10 Convention Forza Italia, il ritorno di Silviodopo il ricovero di un mese fa. Esempio di vita! 03:44 Il “patto del tortellino” tra. 04:20 Repubblica invece dice che Tajani ha organizzato la convention per far fuori. Vaneggiano! 05:30 Bombardieri, segretario Uil, contro lo sciopero e Francesco Storace da leggere su Libero. 06:41 Boeri e Perotti non si smentiscono: qualsiasi cosa fatta dal centrodestra viene smontata dai due su Repubblica. 12:00 Le nomine del centrodestra, per la sinistra si tratta di “occupazione”. Certo, proprio loro… 13:37 Presidenzialismo, per Capezzone è ...