(Di domenica 7 maggio 2023) In questo giorno dell'anno 558 un terremoto squassa la basilica di Costantinopoli facendo collassare la cupola. Nello stesso giorno del 1664 la cerimonia voluta da Luigi XIV per celebrare il primo mattone della nuova reggia. Con il teatro di Molière

E' il 5 maggio, mancano 275 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno: Sant'Irene (... la mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la primadi maggio del 1946. Un ...Tutti i filmati dell'sono sonorizzati ad hoc da differenti musicisti, tra cui Guglielmo ... Sabato,e festivi: 10.00 - 18.00. Fino al 28 maggio 2023 al Museo di Palazzo Poggi, Via ...Morì ladel 29 aprile 1380.

Almanacco di domenica 7 maggio, il crollo di Santa Sofia e Versailles in festa la Repubblica

In questo giorno dell'anno 558 un terremoto squassa la basilica di Costantinopoli facendo collassare la cupola. Nello stesso giorno del 1664 la cerimonia ...Basta un punto ed è ' scudetto matematico '. Ieri, la Lazio ha vinto (2 - 0 al Sassuolo). Al Napoli, stasera a Udine, basta il pareggio per laurearsi in anticipo campione d'Italia. Ma il Napoli... Leg ...