Allegri | «I cori razzisti? Sono brutti e vanno combattuti | ma senza dargli tanto peso»

(Di domenica 7 maggio 2023) La Juventus ha vinto sull’Atalanta 2-0 a Bergamo. Nel post partita l’allenatore bianconero, Massimiliano, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. La prima domanda perè stata relativa agli insultidei tifosi bergamaschi nei confronti di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus ha dovuto sopportarli per lunghi e interminabili minuti, chiedendo anche l’intervento dell’arbitro Doveri che ha sosil match per pochi minuti. Poi Vlahovic ha segnato il secondo gol per la Juventus e ha zittito i. A quel punto l’arbitro lo ha ammonito.ha commentato: «Purtroppo in quei momenti, indipendentemente sebianchi, neri o gialli,momenti...

Allegri: "Cori da combattere. Champions Manca tanto. A Vlahovic fa bene partire dalla panchina" La Gazzetta dello Sport

