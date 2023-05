Allegri col 3 - 5 - 1 - 1 | Iling prima da titolare | Juve | così in campo contro l' Atalanta

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle 12.30 va in scena lo sdiretto in chiave Champions trantus: ecco la probabile formazione dei ...

Alle 12.30 va in scena lo scontro diretto in chiave Champions tra Atalanta e Juventus: ecco la probabile formazione dei ...... Gasperini senza Hojlundproseguirà nella rotazione degli uomini, anche perché giovedì ci sarà il Siviglia e il tecnico necessita di una squadra fresca e sul pezzo. La bella provaLecce ...Commenta per primo La Lazio ha persoMilan. E il secondo posto può tornare di proprietà della Juventus. L'Inter ha battuto la Roma. E ... Allora Maxè costretto a cambiare, ancora, per ...

Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi è l'arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Dea decimata, Allegri col dubbio Milik-Vlahovic OA Sport

La classifica, in teoria, sorride ad entrambe: l'Atalanta è quinta a 58 punti, la Juventus terza a quota 63. In pratica, però, quello di oggi è uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti dell' ...Il lunch match dello Gewiss Stadium vale una grossa fetta della prossima Champions. Allegri punta su Milik e Di Maria, Gasperini su Zapata. Il match ...