Allarme estate rovente | arriva El Niño | che cos’è e perché l’Italia rischia di battere nuovi record di caldo e siccità

...decennale con i campi di neve che si sono ritirati del 75% Continua l'siccità per il Po , secondo l'Agenzia per il clima e l'ambiente di Bolzano, il livello del fiume è basso come l'...Si vedrà, non c'è fretta, non ce n'è stata neanche nell'rovente che sta alle ......soltanto se lo stabile ha un rifugio anti - aereo dove occorre nascondersi in caso di. Il ..."numero 1" di Irpin che è stata devastata un anno fa e poi rinnovata a tempo di record in: ...

Allarme siccità, verso una seconda estate di rubinetti a secco La Stampa

NAPOLI - C’è un Renzo Piano che si aggira tra i palloni sgonfi e le idee più varie, ha un’agenda che sta lì, ricca di appunti, e telefonate da domare: l’architetto dello scudetto del Napoli è un 50enn ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...