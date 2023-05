(Di domenica 7 maggio 2023) STEFANO PEZZOTTA. A 25 anni a Berlino nell’azienda di auto (e non solo) simbolo di lusso e artigianalità. «Programma di due anni per scoprire tutti i reparti».

Alla Rolls-Royce ingegnere green per il marchio della Casa Reale L'Eco di Bergamo

STEFANO PEZZOTTA. A 25 anni a Berlino nell’azienda di auto (e non solo) simbolo di lusso e artigianalità. «Programma di due anni per scoprire tutti i reparti». Dal 1906 è un marchio che fa sognare per ...A Londra la cerimonia dell'incoronazione. Re Carlo III si dirige in auto verso Buckingham Palace da dove, parte la ‘King’s Procession’ verso l’abbazia di Westminster, dove si svolge la cerimonia di in ...