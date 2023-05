Alex Sandro | «Vittoria che ci avvicina alla Champions League!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)dopo ladella Juventus contro l’Atalanta in un’intervista su Sportmediaset ha parlato dell’obiettivo stagionale dei bianconeri, vale a dire la qualificazione inLeague. PRIME QUATTRO POSIZIONI –ha parlato dell’obiettivo per un posto nelle prime quattro posizioni: «Unaimportante che citra le prime quattro posizioni, ma non è finita qui. Cori razzisti contro Dusan Vlahovic? Lui è tranquillo, purtroppo è successo questo episodio non bello. Non è la prima volta che successo anche con me, secondo me la legge dovrebbe essere più severa nei confronti dei razzisti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...