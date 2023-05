Alessandro Borghi e il suo rapporto con la sindrome di Tourette

(Di domenica 7 maggio 2023) L'attore romanoracconta come ha scoperto di avere ladie di come la gestisce per continuare ad avere una vita normale.

... Nicola Zingaretti , Arturo Scotto, Federico Fornaro, Roberto Morassut eZan. Fra i ... Pina Picierno, Patrizia Toia, Marianna Madia, Piero Fassino, Carlo Cotarelli ed Enrico, che come ...Si apre l'11 maggio con una Serata Lessinia, in programma due lavori diAnderloni ... A Soave, Borgo dei2022, il compito di aprire il ciclo di Festival 2023, proponendoci una ...... Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre),Valle (... Checcarini - Marsciano (Perugia) - Musica per i21 agosto - Piazza Dell'obelisco - Tagliacozzo (L'...

Alessandro Borghi è diventato papà: un mese fa è nato Heima TGCOM

L'attore romano Alessandro Borghi racconta come ha scoperto di avere la Sindrome di Tourette e di come la gestisce per continuare ad avere una vita normale.Trevinano, la frazione di Acquapendente, ancora alla ribalta delle cronache locali. Non per “il tutto bello” emerso durante il Festival della Sostenibilità ma per forme di trascuratezza ambientale che ...