Alberto Matano | il gesto folle prima del matrimonio | lo ha fatto davvero

(Di domenica 7 maggio 2023)in varie occasioni ha svelato unmolto significativodelcon Riccardo Mannino: ecco di cosa si è reso protagonista il conduttore e giornalista. Gli anni, persono stati assolutamente significativi sia sotto il profilo privato che quello professionale. Sulla sua sfera privata, qualche tempo fa, il giornalista si è lasciato andare ad alcuni dettagli inediti. Ansa FotoCon la conduzione del programma “La Vita in diretta“,hacompleta breccia nel cuore del pubblico italiano che, da par suo, lo ha voluto conoscere sempre meglio e sempre di più. Anche per questa ragione, il conduttore, in alcune circostanze, ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano la ...

È quanto ha rivelato alla Vita in Diretta, il programma condotto dasu Rai1, Barbara Bouchet. Il racconto dell'amica 'Pochi mesi fa - ha spiegato Bouchet - a Subiaco lei mi ha ...La puntata si aprirà con una ampia pagina dedicata all' incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, se ne parlerà in studio con, Simona Izzo , Tullio Solenghi , Massimo Lopez ...Chi è, giornalista televisivo e conduttore de La vita in diretta. L'amato presentatore della Rai fa compagnia agli italiani L'articolo Chi è: marito, Emma D'Aquino, figli, ...

Domenica In, da Alberto Matano a... Colpo di zia Mara. Anticipazioni 7 maggio Affaritaliani.it

Oggi, 7 maggio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Una ampia pagina sarà dedicata all’i ...Tanti gli ospiti e le sorprese in studio, domenica 7 maggio dalle 14 su Rai1, anche per la 34° puntata dell’edizione 2022/2023 di “Domenica In” condotta da Mara Venier. Che si aprirà con una ampia pag ...