Albanese tenta di uccidere la moglie ma ammazza la figlia che le faceva da scudo

A partire dall'immaginario rivoluzionario e festante del Can Can, questo lavorodi alterarne ...talenti della danza diventati figure centrali della nuova scena contemporanea come Daniele,...I carabinieri hanno fermato il padre della giovane , un 45enne, panettiere. La ragazza è ... - - > Leggi Anche Carlantino (Foggia), uccide a coltellate la moglie: poiil suicidio Il ...L'Ercolanesedi pungere con la classica giocata del Ninja, ma il tiro a giro termina fuori. ... A disposizione: Merola, Carotenuto,, De Simone, Savino. Allenatore: Masecchia SC Ercolanese:...

Albanese tenta di uccidere la moglie ma ammazza la figlia che le ... ilGiornale.it

L'omicidio è avvenuto a Torremaggiore, nel Foggiano. La ragazza aveva fatto scudo alla madre e il padre l'ha uccisa. Il presunto assassino, un cittadino albanese, ha ammazzato anche un commerciante it ...Sangue a Torremaggiore: fermato il 45enne che ha assassinato anche un 51enne. Forse cercava anche l'altro figlio di 5 anni ...