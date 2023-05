Alano di Piave Antonio Costa ucciso durante una rissa a Fener

(Di domenica 7 maggio 2023) Tragico il bilancio dellaavvenuta all’esterno del Kangur bar alla stazione diaddi, nel Basso Feltrino, tra le province di Belluno e Treviso.è morto nella. L’uomo abitava adma la famiglia è residente nel trevigiano. Girava spesso con un monopattino che risulta essere tra gli oggetti repertati. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri, coordinati dai comandanti delle stazioni di Quero Vas e di Feltre. Sul posto il magistrato di turno, Alberto Primavera, e il medico legale, Antonello Cirnelli di Portogruaro.è stato colpito con una coltellata in pieno petto.

