Al via prova costume | fallisce 45% italiani

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - Quasi un italiano su due (44,5%) quest'annola primaa causa della sedentarietà e dell'alimentazione sbagliata, per un totale di circa 25 milioni di persone maggiorenni in sovrappeso o obese. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli ultimi dati Istat (BES) diffusa in occasione del primo week end segnato dall'arrivo del grande caldo che favorisce il ritorno sulle spiagge di tutta Italia con la riapertura degli stabilimenti balneari. Si tratta di un appuntamento atteso - sottolinea la Coldiretti - per trascorrere il proprio tempo libero ine godersi i vantaggi dell'innalzamento repentino della colonnina di mercurio con l'anticipo di estate, nonostante il fisico un po' appesantito. Se il sovrappeso interessa il 33,7% della popolazione italiana adulta - continua la ...

Caldo, al via la prova costume: fallisce 1 italiano su 2 Quotidiano di Sicilia

Sedentarietà e alimentazione sbagliata: 25 milioni di persone non passano il primo esame. In ritardo più gli uomini che le donne. La Coldiretti: sovrappeso il 37% della popolazione italiana ...