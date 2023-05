Al Maradona grande festa scudetto del Napoli | ospite la Fiorentina

In tribuna Vincenzo De Luca Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sono in tribuna autorità ala godersi la domenica di festa dopo la ...Cornice difesta al, la Fiorentina riserva il suo tributo ai campioni d'Italia con il 'pasillo de honor', una piacevole novità per il nostro calcio. Contesa aperta e ritmata già in ...33azione del Napoli conclusa con un destro al volo di Di Lorenzo sporcato dalla difesa, ... Spettacolo al. Tutto pronto dalla casa dei Campioni d'Italia. Le formazioni ufficiali: Napoli ...

Non "ho visto Maradona" ma "ho visto un grande Napoli" Sky Sport

Grande festa dopo la vittoria sulla Fiorentina per lo scudetto. La Roma ha chiuso per Aouar. Guardiola resta saldo al comando. Il Dortmund torna a -1 dalla testa della classifica in Bundesliga ...Festa grande al Maradona che abbraccia per la prima volta il Napoli campione d'Italia che batte 1-0 la Fiorentina, grazie al 23° centro in Serie A di Osimhen ...