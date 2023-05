Agoumé titolare | ma sconfitto in casa contro il PSG di Mbappé!

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Il Troyes del prestito Lucienha perso in1-3il PSG di Mbappé. In campo per 68 minuti il giovane centrocampista francese di proprietà dell’InterI GALATTICI ? Ci ha provato il Troyes, mail PSG è durissima. I parigini, chiamati alla vittoria dopo il KOlingoil Lorient e tutte le vicissitudini legate a Messi e Neymar, non sbaglianoil Troyes di. Match che si sblocca subito al nono minuto con Mbappé. Nella ripresa, Vitinha raddoppia a mettere quasi in cassaforte il risultato. Nel finale prova a riaprire tutto Chavalerin (83?), ma tre minuti più tardi ci pensa l’ex napoletano Fabian Ruiz a chiudere i giochi sull’1-3. In campo dail centrocampista in ...