Agnelli Tipiesse a Vibo per inseguire il sogno | Held | “Nulla da perdere | dobbiamo provarci”

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo., senzada. Domenica 7 maggio alle 18 l’Bergamo inizia la serie di finale playoff contro la Tonno CallipoValentia. Gara-1 si gioca in Calabria, poi il secondo appuntamento sarà a Bergamo mercoledì 10 alle 19.30 e il terzo di nuovo in trasferta domenica 14 sempre alle 18. Poi, eventualmente, gara-4 e gara-5. Si vedrà. Per l’Olimpia si tratta del ritorno all’ultimo atto di Serie A2 dopo il 2019, quando la finale riservò un’amara sconfitta con Piacenza, dove giocava peraltro Copelli. Di fronte aveva Cargioli, già allora con i colori di Bergamo. Non sono certo gli unici del roster ad aver giocato di recente partite in una serie finale: Jovanovic viene da un successo in Spagna, Padura Diaz ha portato Taranto alla vittoria nel 2021, ...

Un netto 3 a 0 quello che ha costretto la Pool Libertas Cantù ad abbandonare il sogno finale Scudetto. Tra le mura amiche del PalaFrancescucci laBergamo ha conquistato la seconda finale della sua storia e sarà lei ad affrontare la schiacciasassi Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Per i ragazzi di coach Francesco Denora ...La serie di Semifinale Play Off Serie A2 tra Pool Libertas Cantù eBergamo si deciderà domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle 20.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, con la decisiva gara 3. Alla vittoria dei canturini al tie - break ...Ieri sera (30 aprile), al PalaIntred di via Pitentino a Bergamo, la formazione maschile di pallavoloha battuto per 3 - 2 Cantù e ha così portato a gara - 3 la serie play - off (la bella si giocherà a Cantù). Una vittoria importante dopo la sconfitta - con lo stesso risultato - di ...

(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Saranno Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Agnelli Tipiesse Bergamo a giocarsi domani pomeriggio (primo servizio alle ore 18-00) la finale Play Off A2 che ...Pallavolo A2 Alberini e Gamba convocati in azzurro a parziale consolazione della finale sfumata: «Sono onorato – dice Molteni - di averli in squadra» Il primo gestisce con le sue mani la regia della P ...