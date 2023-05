Adani | «Euroderby? Inter arriva nel miglior momento! Milan…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Daniele “Lele”, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato del momento dell’, reduce da quattro successi consecutivi ed attesa dall’di Champions League col Milan MOMENTO – Questa l’analisi di: «? Milan edhanno vinto molto bene con Lazio e Roma. È un antipasto di quello che ci aspetta nelle prossime settimane. I rossoneri devono vedere la situazione di Leao, l’nelmomento della stagione. Tutto il mondo starà a guardare il derby di Milano».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...