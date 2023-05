Accadde oggi | 7 maggio 1963 | nasce il mito della Lamborghini

1961: Nasce a Pontypridd, UK, Phil Campbell, chitarrista dei Motorhead. Avanti TAGS 7 maggio , Motorhead , Paul Weller La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...Inaugurata la reggia di Versailles, l'esercito spara sulla folla a Milano, pescata una perla di 6 kg, nasce il profumo Chanel n°5 1664 - Re LuigiXIV inaugura , con una festa di sette ...non ha più nemici e i pochi che aveva, come Michele Santoro , gli rendono omaggio. Ma nel ...ritrovare il partito di Berlusconi Forse soltanto in Italia sarebbe potuto succedere quel che...

Almanacco | Sabato 6 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Firenze, 6 maggio 2023 – Una giornata complicata per i viaggi in treno. Con ritardi in mezza Italia a causa di un guasto avvenuto a Roma. Ferrovie fa il punto della situazione e spiega: “L’infrastrutt ...1527 – I Lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma; alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento. 1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia ...