Abracadavere trama | cast e finale del film Crossword Mysteries su Rai 2

(Di domenica 7 maggio 2023)delsu Rai 2Dopo i primi 2 episodi, stasera su Rai 2 va in onda “” terza puntata delserie di episodi tra il poliziesco e la commedia. La protagonista è sempre Tess Harper, interpretata da Lacey Chabert, giovane autrice di giochi di enigmistica del quotidiano The Sentinel che “collabora” con il poliziotto Logan O’Connor interpretato da Brennan Elliott. A seguire, il, ladie ilTess Harper sta frequentando un corso di magia presso il ...

Su Rai Due, a partire dalle ore 21, va in onda questa sera Crossword Mysteries -: scopriamo insieme lae il ...Stasera 7 maggio va in onda il terzo episodio dal titolo, di cui vi riportiamo la sinossi: Tess Harper sta frequentando un corso di magia presso il Magic Manor e decide di festeggiare ...Appartiene al filone cosiddetto 'giallo rosa', in cui agli elementi tipici del giallo si mescola una venatura sentimentale che stempera ed alleggerisce la. Fra Tess e Logan ad esempio, ci sarà ...

Crosswords Mysteries – Abracadavere su Rai 2: trama, cast, finale e come vederlo Tvblog

Lacey Chabert torna con un nuovo mistero che coinvolge un prestigiatore ed un trucco di magia finito male in Crossword Mysteries Abracadaver, in prima TV su Rai 2.Su Rai Due, a partire dalle ore 21, va in onda questa sera Crossword Mysteries - Abracadavere: scopriamo insieme la trama e il cast ...