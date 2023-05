(Di domenica 7 maggio 2023) "Il mio no, il nostro no alnon può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo:! Come il rispetto:! E chi ...

"Il mio no, il nostro no alnon può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una ... Lo ha scritto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, ...ha poi commentato la revoca della squalifica in Coppa Italia ai danni di Lukaku dicendo: " Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo dio ...... dice. 'Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo dio antisemitismo credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche', aggiunge.

ABODI: "NO AL RAZZISMO VALE SEMPRE, NOSTRE SCUSE A VLAHOVIC" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Il mio no, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il rispetto: vale sempre! E chi ...Lele Adani ha parlato dei vergognosi cori razzisti a Dusan Vlahovic nel corso di 90esimo minuto: "Non si può più minimizzare, basta. A me non interessa da cosa sono animati ...