, membro della Commissione REGI e della Commissione ECON a Bruxelles, per discutere insieme e confrontarsi sulle necessità della nostra terra e su come utilizzare i finanziamenti UE " PNRR ...... Francesco Mammoliti, Giuseppe Mammoliti, Michele Murdaca, Francesco, Giovanni, Antonio ...diretti con i fornitori sudamericani di cocaina e con trafficanti internazionali quali...Grande partecipazione di amministratori locali e cittadini all'incontro svoltosi a Castellabate alla presenza dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia. Ad organizzarlo il consigliere comunale di Laureana e responsabile enti locali per il Cilento di FdI Raffaele Marciano . Durante l'iniziativa si è discusso in particolare di fondi ...

A Denis Nesci il premio internazionale "Papa Bonifacio" città di Anagni ilGiornale.it

Consegnato al deputato europeo Denis Nesci, del gruppo Fdi-Ecr il premio internazionale "Papa Bonifacio VIII", iniziativa promossa dall'Accademia bonifaciana ...L'intervento del Commissario del Governo per la Zona Economica Speciale Calabria e Campania Giosy Romano a Corigliano-Rossano ...