40 anni fa la scomparsa di Mirella Gregori | sparita nel nulla un mese e mezzo dopo Emanuela Orlandi | la chiave in quell' ”Alessandro” che citofonò chiedendo di lei

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 maggio 1983: suona il citofono a casa, in via Nomentana 91. “Chi è? Non ho capito, chi è che parla? Se non mi dici chi sei, attacco subito!”. Poi ci ripensa: “Ah sì…… ho capito”.scende di casa. “Torno tra poco”, dice alla madre Vittoria che intanto è al lavoro alla sua macchina da cucire. Non tornerà mai più e il suo nome da 40esatti è nel novero di adolescenti romane, risucchiate dalin quegli: tra tutte,verrà associata per sempre alla cittadina vaticanaune mai più ritrovata. Il primo elemento che incatena il ...