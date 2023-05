Zona Bianca | le anticipazioni di domenica 7 maggio

Leggi su 361magazine

Domani, il nuovo appuntamento con "" condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro, si aprirà con un'ampia pagina dedicata al grande ritorno di Silvio Berlusconi con le parole pronunciante in un lungo videomessaggio alla convention di Forza Italia a Milano. Nel corso della serata, focus sui continui festeggiamenti a Napoli in seguito alla vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea con diverse giornate d'anticipo. E ancora, con retroscena e servizi esclusivi, spazio all'incoronazione di Re Carlo III. Infine, un approfondimento sul caso del runner Andrea Papi ucciso dall'orsa JJ4, il cui destino continua a dividere l'opinione pubblica.