Zakhar Prilepin | scrittore e combattente nazionalista russo

Noto scrittore tradotto in diverse lingue, attivista nazionalista, combattente nelle guerre in Cecenia e poi nel Donbass ucraino: questo è, rimasto ferito oggi nell'esplosione della sua auto a Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca., 47 anni, è stato in passato membro del Partito nazionale ...E' rimasto ferito nell'esplosione della sua auto lo scrittore nazionalista russo, mentre il suo autista è morto come riporta la Tass. La bomba era stata messa nel suo veicolo vicino alla città russa di Nizhni Novgorod. Le condizioni disarebbero gravi. ...Un ordigno posizionato sotto la sua auto è stato fatto saltare in aria ferendo gravemente lo scrittore russo nazionalista pro - Cremlino. L'attentato, come lo ha definito anche il ministero dell'Interno di Mosca, è avvenuto lungo un'autostrada in una zona isolata a 80 chilometri da Bor, nella regione di Nizhny Novgorod ...

