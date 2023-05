Yuri Pennisi sul mistero di Davide Donadei e Chiara Rabbi | “Delirio in hotel”

Leggi su biccy

(Di sabato 6 maggio 2023) Ieri pomeriggio Giulio Raselli ha pubblicato una serie di storie Instagram in cui si è detto preoccupato per. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne la ragazza l’avrebbe chiamato mentre era in compagnia del suo ex. E pare che la stessa cosa sia successa anche a. Raselli ha parlato addirittura di pressioni psicologiche: “Loro sono nella stanza di un albergo in pieno. Da quello che mi pare,sta facendo una pressione psicologica nei confronti di. Lei parla e sotto sento che c’è la voce di lui che le dice cosa dire e dirige il tutto. Ho paura che questo possa sfociare in qualcosa di peggio. Sono situazioni brutte per tante ragazze“. Subito dopo Giulio ha scritto: “Adesso ...