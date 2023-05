Yacine Adli | niente Francia | ha scelto la nazionale dell’Algeria

(Di sabato 6 maggio 2023) Il centrocampista del Milansceglie la. Il trequartista rossonero, dopo la trafila giovanile dall’Under 16 fino all’Under 20 con la, ha deciso di vestire la maglia delle Volpi del Deserto e sarà quindi a disposizione per i prossimi impegni, a partire dalle qualificazioni per la Coppa d’Africa. Lo ha annunciato Salah-Bey Abboud, vice-allenatoree del ct Djamel Belmadi, intervenendo ad una trasmissione tv del canale algerino DzNews: “hal’Algeria – ha detto – Il giocatore ha mostrato molto interesse e voglia di unirsi a noi. Belmadi ha preferito finora che si concentrasse sul suo club, perché la sua situazione è difficile. Si unirà a noi quando tornerà al suo ...

