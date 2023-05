WWE | Novità sul prossimo Smackdown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 maggio 2023) Stanotte c’è stato l’annuncio che in tanti aspettavano, il ritorno del figliol prodigo Roman Reigns in quello che è il “suo” show di appartenenza,. La sua presenza settimana prossima ha dell’incredibile perché era da tempo che il Tribal Chief, per non meglio precisati motivi, mancava in tv, e per la precisione dal Raw post Wrestlemania 39. La ragione della sua presenza non è chiara ancora, e magari affronterà la questione Draft (che ha assicurato alla stable di restare unita), oppure parlerà della sua partecipazione al PLE Night of Champions, ove non è ancora chiaro se disputerà un match o meno. I primi approdi Lodella settimana prossima vedrà esibirsi anche Cameron Grimes, appena “promosso” dal Roster NXT allo show del venerdì notte, che farà il suo debutto nel Main Roster in un match contro Baron Corbin. I due hanno ...