WWE | Ingresso speciale per Bad Bunny a Backlash? Le ultime

(Di sabato 6 maggio 2023) Badcambia theme song. Il cantante internazionale, tramite Twitter, ha confermato questa indiscrezione ed è probabile che effettui anche unstanotte, quando nella sua Porto Rico si terrà il primo PLE dopo Wrestlemania, ovvero. Al suo terzo incontro in WWE, l’idolo di casa ha sempre usato il proprio singolo “Booker T” come theme song ma quest’oggi è deciso a cambiare, con discreta possibilità che sia un altro suo successo ad accompagnarlo prima dell’incontro con Damien Priest, che ricordiamo sarà uno Street Fight Match. voy a cambiar mi canción de entrada para la lucha de hoy… @WWE para que lo sepan— B (@sanbenito) May 6, 2023