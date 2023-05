WWE | Colby Corino è di nuovo un free agent

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 maggio 2023) Viene riferito da alcune fonti cheè ancora una volta une non ci si aspetta più che si unisca alla WWE. È stato riferito a febbraio cheaveva firmato con la WWE e avrebbe dovuto essere presente al Performance Center di Orlando a marzo. Tuttavia, non è più così. Ci sono state segnalazioni contrastanti su un congelamento delle assunzioni in WWE dopo l’acquisto da parte della Endeavor, e quello dipotrebbe essere uno di questi casi. Mentre è stato riferito cheaveva raggiunto un accordo con la WWE, in realtà non aveva firmato un contratto. Gli è stato offerto un accordo ed entrambe le parti hanno accettato. Ma subito dopo che la WWE è stata venduta a Endeavor, le cose sono rallentate. Oraè un ...