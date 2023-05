(Di sabato 6 maggio 2023) La WWE si trova in Porto Rico dove questa notte si è tenuta una puntata di SmackDown e a 24 ore di distanza andrà in scena, primo PLE dopo WrestleMania. Porto Rico è anche casa di Bad, il rapper asarà impegnato contro un altro portoricano, di origini, ovvero l’ex amico Damian Priest. Tra i due ci sono state scintille durante la conferenza stampa e anche a SmackDown, senza però venire a contatto. Pubblico in delirio La rivalità tra Bade Damian Priest va ad intrecciarsi con quella tra Judgment Day e LWO, fazione latina ricreata recentemente da Rey Mysterio. Aci sarà anche un match tra le donne delle due fazioni, con Rhea Ripley che difenderà per la prima volta la cintura di SmackDown contro Zelina Vega. Dopo un confronto verbale sul ring stanotte si è ...

WWE: Bad Bunny mette in fuga il JD a poche ore da Backlash e Rey gli consegna la maglia LWO Zona Wrestling

Rey Mysterio and Zelina Vega clashed against Dominik Mysterio and Rhea Ripley as Shinsuke Nakamura defeated Karrion Kross on WWE SmackDown ...Rey Mysterio comments on Bad Bunny joining the LWO. On the May 5 episode of WWE SmackDown, LWO stablemates Rey Mysterio and Zelina Vega defeated the Judgment Day duo of Dominik Mysterio and SmackDown ...