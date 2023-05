WWE Backlash 2023 – Preview

(Di sabato 6 maggio 2023) Buongiorno a tutti e tutte amici di Zona Wrestling e ben arrivati ancora, per un giorno in più, sulle nostre pagine. Siamo arrivati al giorno di, l’evento che si terrà al Coliseo de Puerto Rico José Migel Argelot di San Juan, Puerto Rico. Show che arriva per lavare via alcune onte di Wrestlemanania e per dare il via ad una nuova “stagione” targata WWE. Partiamo immediatamente. Da Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TRIPLE THREAT MATCH Austin Theory (c) vs Bobby Lashley vs Bronson Reed for the WWE United States Championship Match che con tutta probabilità non vedrà un cambio di titolo. Bronson Reed è passato a Raw, mentre Bobby Lashley potrebbe essere uno dei prossimi sfidanti di Roman Reigns. E’ un Match a tre, quindi Reed e Lashley potrebbero darsele di santa ragione, con Theory che sfrutta la situazione e coglie il Pin al ...

