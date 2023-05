WTA Roma 2023 | Pre-qualificazioni | Dalila Spiteri sconfigge Bertoldo e si prende la wild card per il tabellone principale

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutto facile pernella finale delle predel WTA 1000 di. Al Foro Italico la numero 1 del seeding (n.504 del ranking) gioca un’ottima partita e si impone contro Jessica(n.1028 WTA) con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 15 minuti di gioco. Grazie a questo successo la 26enne siciliana conquista dunque laper entrare neldegli Internazionali d’Italia (inizialmente non era previsto questo premio per la vincitrice del torneo delle pre, ma poi l’ingresso diretto di Bronzetti nel main draw ha liberato una). Dall’altra partesi deve invece ...