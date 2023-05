WTA Roma 2023 | Petra Kvitova dà forfait per problemi al piede destro

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Niente da fare per. La tennista ceca, n.10 del mondo, è stata costretta a rinunciare al torneo di, che inizierà da lunedì 8 maggio, con le qualificazioni, e partirà per il tabellone principale femminile martedì 9., capace di vincere questo il 1000 di Miami, non sarà presente sulla terra rossa del Foro Italico. La n.10 WTA è sofferente per un problema ale, vista la vicinanza del Roland Garros, non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca per l’impegno negli Internazionali d’Italia, augurandosi di tornare in campo nello Slam di Parigi. “Mi mancherà la bellissima sede di, i tifosi italiani e auguro al torneo una grande settimana. Lavorerò sodo per essere pronta per in vista dell’Open di Francia“, le parole sui social ...