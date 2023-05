WTA Roma 2023 | le favorite Iga Swiatek un passo avanti a tutte

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Il grande tennis arriva anche in Italia. Dalla prossima settimana si va a, per la nuova edizione degli Internazionali che per l’occasione vedrà i tabelloni maschili e femminili con 96 partecipanti. Se fra gli uomini il pronostico sembra essere un po’ più aperte, con quattro o cinque uomini che possono aspirare al successo, per le donne sembra esserci un’unica favorita: Iga. La numero 1 al mondo sembra non avere rivali sulla terra rossa. A Madrid ha fino ad ora schiacciato le avversarie, perdendo un solo set con Ekaterina Alexandrova agli ottavi; l’ennesima dimostrazione di forza da parte della polacca, che sul mattone tritato sembra davvero una se non due spanne sopra le altre, compresa quell’Aryna Sabalenka con cui si incrocerà oggi. Non per niente, sei dei tredici tornei da lei vinti sono proprio su questa superficie, con due edizioni ...