WTA Madrid 2023 | Aryna Sabalenka sovverte il pronostico e batte Iga Swiatek nella finale

(Di sabato 6 maggio 2023)vince ladel WTA 1000 dicontro Igae crea i primi seri possibili discorsi in tema di numero 1 del mondo da tempo immemorabile. La bielorussa sconfigge la polacca per 6-3 3-6 6-3,ndo per la terza volta in otto confronti la leader del ranking WTA in due ore e 26 minuti di accesa lotta. Per la nativa di Minsk è il titolo numero 13. Il primo set si snoda secondo un canovaccio inizialmente ben definito nel quale, tolto il primo game, fino al 2-3non si verifica nulla di particolare. Improvvisamente la bielorussa si ritrova con due palle break in mano, ed è solo l’anteprima di ciò che accade pochi minuti più tardi. Con il rovescio che non funziona bene,è costretta a cedere la battuta e, pochi ...

Iga Swiatek ha ufficialmente una rivale per il trono. Aryna Sabalenka conferma di essere la migliore giocatrice ammirata sul circuito in questa prima parte di 2023 e si aggiudica il1000 di, il secondo trionfo della sua carriera nel complesso della Caja Magica. E come allora batte in finale la numero uno del ranking mondiale. Nel 2021 era Ashleigh Barty, oggi è Iga ...Il video con gli highlights di Sabalenka - Swiatek , la finale andata in scena questa sera nel1000 di2023. Vittoria in tre set - con lo score di 6 - 3 3 - 6 6 - 3 - per la tennista di Minsk, che trionfa per la seconda vola in carriera nel torneo spagnolo. Ora la vetta della ...Photo credits: @MutuaMadridOpen (Twitter)

WTA Madrid, Sabalenka cerca la rivincita su Swiatek: “Più calma in campo per battere Iga” Ubitennis

Aryna Sabalenka vince la finale del WTA 1000 di Madrid contro Iga Swiatek e crea i primi seri possibili discorsi in tema di numero 1 del mondo da tempo immemorabile. La bielorussa sconfigge la polacca ...TENNIS - Dopo la sconfitta di due settimane fa a Stoccarda, la terra rossa di Madrid sorride a Aryna Sabalenka che supera la n°1 Swiatek per 6-3 3-6 6-3 ...