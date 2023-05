Wired Next Fest 2023 di Rovereto; i protagonisti della prima giornata

IlFest sbarca a Rovereto . L'appuntamento dedicato a tecnologia e innovazione che quest'anno compie 10 anni, celebra questo traguardo il 6 e il 7 maggio 2023 con un palinsesto ricco di eventi,...IlFest di Rovereto torna anche quest'anno ricco di appuntamenti su tecnologia e innovazione - per le quali il festival si conferma un riferimento - e non solo: diritti, politica, economia e ......di Lorenza Negri Il chatbot Bing GPT - 4 è ora aperto a tutti di Diego Barbera 3 cose di Star Wars che per la scienza non hanno senso di Luca Nardi Le storie da non perdere di" Il...

A Rovereto è febbre da innovazione: va in scena il Wired Next Fest Trentino l'Adige

Taglio del nastro ufficiale a Rovereto, per la prima edizione del Wired Next Fest Trentino, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell'assessore allo svilu ...La giornalista spagnola spiega perché la rete potrebbe crollare da un momento all'altro, e perché il suo futuro è nelle nostre mani ...