Ha spiegato di essere pugliese, qui lastupita e divertita del principe: 'Where is Puglia'. 'Bari, Taranto...' e così via. E il video diventa viralee Kate in carrozza con i loro tre ...... e non c'erano neppuree Kate. Quindi gli squilli di tromba che hanno segnato l'avvio della ... strutturata in ogni sua parte come unaal monarca, che risponde mettendo la mano sulla ...E lasorge spontanea: come Sarà sicuramente un regnante in piena discontinuità con la ... come avràdopo di lui: far sopravvivere un'istituzione che non si sceglie di rappresentare. ...

William, la domanda del principe a una turista: «Where is Puglia». Il video leggo.it

"Where is Puglia". Il principe William, nel giorno dell'incoronazione del Re Carlo, si ferma a parlare con alcune persone. Tra loro anche Alessia Palmisano, ragazza di Bari."Where is Puglia". Il principe William, nel giorno dell'incoronazione del Re Carlo, si ferma a parlare con alcune persone. Tra loro ...